Italia, Balotelli polemico sui social: "Io sono forte, e voi?"

Mario Balotelli è sempre sotto i riflettori, nel bene e nel male. Il centravanti del Nizza, un po' come tutta l'Italia, è parso sotto tono, spento e con poche idee. Il 28enne è stato sostituito per un leggero infortunio durante la partita pareggiata contro la Polonia, ed è stato investito di critiche sui social da parte dei tifosi. Arrigo Sacchi è stato ancora più pesante nei confronti dell'ex Inter, Milan, Liverpool e Manchester City: "Nel calcio molte volte la cosa più importante è l'intelligenza e non i piedi".

Balotelli, domani sera contro il Portogallo, sembra destinato a partire in panchina in favore del collega del Torino Andrea Belotti, anche lui in cerca di riscatto dopo una stagione fallimentare. SuperMario è molto attivo sui social ed è solito rispondere alle provocazioni: anche questa volta non ha deluso le aspettative dato che su Instagram Stories a pubblicato una foto con Denzel Washington con la seguente didascalia che non lascia spazio ad interpretazione alcuna: "Non rovinare una buona giornata, anche se ieri ne hai avuta una pessima. Io sono forte e voi?".