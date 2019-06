Jorginho avvisa il suo mister: "Se Sarri va alla Juventus tradisce i tifosi del Napoli”

"Hanno il mister nel cuore, per loro sarebbe un tradimento, ma vediamo quello che succede. Certi sfoghi sono comprensibili" , parola di Jorginho. L'ex calciatore del Napoli, attualmente al Chelsea allenato con successo proprio da Maurizio Sarri – che ha fatto vincere ai blues l'Europa League, nel derby londinese contro l'Arsenal (sconfitto sonoramente per 4 a 1) – commenta così la trattativa tra il suo (ex?) allenatore e i bianconeri.

Jorginho, peraltro, era già stato allenato da Sarri anche al Napoli. E anche grazie a lui ha conquistato la maglia della nazionale italiana. Il centrocampista parla proprio dal ritiro di Coverciano, dove gli azzurri del ct Roberto Mancini sono in ritiro per preparare le partire di qualificazione (contro Grecia e Bosnia) ai prossimi Europei.