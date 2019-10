Juve, De Ligt risponde alle critiche: "Non le capisco, ho giocato bene"

La partita di Champions League di martedì sera tra Juventus e Lokomotiv Mosca ha avuto come protagonista assoluto l'argentino Paulo Dybala, autore di una doppietta che ha steso la squadra russa.

Parla l'olandese

Ovviamente, non è passata inosservata (purtroppo) la partita sottotono di Matthijs de Ligt. L'ennesiva, diranno i più maligni. L'olandese non ci sta e questa volta ha risposto a tono alle critiche: " Penso di aver giocato bene, con solidità e senza commettere molti errori ".