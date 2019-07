Juve-De Ligt, rivelazione di Mundo Deportivo: "Il Barcellona ha tentato lo sgarbo in extremis"

Matthijs de Ligt vestirà la maglia della Juventus: l'accordo è stato chiuso nella mattinata di domenica. Il giocatore dovrebbe arrivare a Torino tra lunedì e martedì per svolgere le visite mediche e firmare il contratto. Una trattativa lunga che ha vinto negli ultimi istanti anche l'intromissione del Barça.

Il tentato sgarbo blaugrana

La rivelazione è di Mundo Deportivo. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo, il Barcelona interessanto al giocatore avrebbe provato a strapparlo alla Juventus in extremis. Il presidente blaugrana Bartomeu si sarebbe messo in contatto direttamente con il difensore: voleva informarlo che si sarebbe recato ad Amsterdam per convincerlo a firmare con il Barça.

Il 19enne non avrebbe negato l'incontro ma avrebbe chiesto di informare Mino Raiola, il suo agente. Una mossa determinante, il procuratore avrebbe imposto a Bartomeu di eguagliare l'offerta della Juventus, sia nei confronti dell'Ajax che del giocatore. Proposta che avrebbe costretto Bartomeu a rinuciare al viaggio in Olanda.