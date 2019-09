Juventus, ricorso sullo scudetto 2006: si infiamma la vigilia con l'Inter

La settimana che anticipa Inter-Juventus è già calda. La partita, che chiuderà la settima giornata di campionato, però non si gioca solo in campo. Dimenticate per un attimo Antonio Conte e Maurizio Sarri; Cristiano Ronaldo e Romelu Lukaku; e tutti gli altri calciatori. Oggi, infatti, si è aperto un nuovo capitolo della querelle sullo Scudetto 2005/06.

Il ricordo della Juventus

La Juventus ha infatti presentato un nuovo ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, contro l'assegnazione all'Inter dello Scudetto del 2006 dopo i fatti di Calciopoli. Una mossa che di certo alimenterà l'astio tra le due squadre, divise da anni e che vede i bianconeri a 2 punti dalla capolista neroazzurra.

Ma torniamo in tribunale. Come racconta TuttoSport, il club guidato da Andrea Agnelli ha impugnato l'ultima sentenza (emessa dalla Corte federale d'appello della Figc) che confermava l'assegnazione del titolo a nerazzurri (luglio 2006) decisa da Guido Rossi, al tempo commissario straordinario. In poche parole la Juventus che che il titolo non venfa assegnato all'Inter.