Juventus, Bonucci: ''Le decisioni arbitrali hanno condizionato il risultato''

''Gli episodi arbitrali hanno condizionato il risultato'' si è espresso così Leonardo Bonucci dopo la sconfitta della Juventus, battuta ieri sera dalla Lazio.

La Juventus crolla contro la Lazio allo stadio Olimpico e manca il sorpasso all'Inter di Antonio Conte, che allunga portandosi a due lunghezze di vantaggio sui bianconeri. Dopo la deludente sconfitta per 3-1, il difensore e capitano della Juve, Leonardo Bonucci ha parlato ai microfoni di Dazn, analizzando a caldo la prima sconfitta stagionale: ''Siamo stati puniti da degli episodi sfavorevoli. Abbiamo disputato un grande primo tempo, dominando il campo e la partita senza concedere nulla alla Lazio. Poi nella ripresa degli episodi sfortunati sotto porta e le decisioni arbitrali sfavorevoli hanno condizionato il risultato. Una squadra come la nostra non può concedere così tanti gol. Dobbiamo ritrovare la voglia di soffrire, va bene costruire bel calcio però è nostro dovere cercare in noi quella fame che ci permette di non subire. Guardiamo a noi stessi, sappiamo qual è il nostro massimo e starà a noi metterlo in campo. I conti si faranno alla fine".

Tra gli episodi incriminati spicca l'espulsione di Juan Cuadrado, che stende l'esterno laziale Lazzari lanciato a rete. Il centrale bianconero è stato protagonista di un acceso scontro verbale con il colombiano, dopo la decisione dell'arbitro Fabbri ma sull'episodio preferisce glissare: "Non ci siamo confrontati, le cose vanno fatte sbollire". La decisione arbitrale non era piaciuta nemmeno a Maurizio Sarri, che sempre nel dopo partita si era lamentato così: ''Non sono completamente d’accordo sulla chiara occasione da gol perchè la palla andava per vie esterne. Mi sembrava che l’ammonizione, come aveva deciso l’arbitro, era la sanzione più giusta. Se poi la decisione è stata quella noi dobbiamo pensare solo a quello che possiamo controllare, ovvero i nostri errori. Grande nervosismo nei confronti dell’arbitro non l’ho visto. La mia valutazione è che la chiara occasione da gol non c’era. Mi è sembrata un po’ severa. L’arbitro ha deciso così e va bene così''.

"Restare uniti, lavorare e migliorare" , ha scritto poi su Instagram Bonucci, suonando la carica ai compagni. Intanto i bianconeri si preparano alla trasferta di Champions League, mercoledì a Leverkusen, match senza alcuna valenza di classifica con il primo posto già incamerato e che servirà a far rifiatare i titolarissimi e schierare le seconde linee in vista dell'impegno casalingo in campionato contro l'Udinese, sfida da vincere assolutamente per continuare la caccia all'Inter capolista.

