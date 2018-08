Juventus, Bonucci si scusa con i tifosi. E il filmato diventa virale

Il ritorno di Leonardo Bonucci alla Juventus è l'acquisto che è stato celebrato con più freddezza dai tifosi. In moltissimi ancora lo criticano per essere andato al Milan ed esserne diventato capitano per solo un anno. Alla sua prima partita all'Allianz stadium il difensore ha provato a scusarsi con i tifosi bianconeri.

Gesto di scuse

Juventus-Lazio è stata la partita che ha visto esordire a Torino Cristiano Ronaldo e Leonardo Bonucci. Entrambi osservati speciali. Il primo ovviamente per incredibili noti tecniche; il secondo perché reduce dal tradimento che nell'estate del 2017 lo ha visto approdare a Milano con la casacca rossonera.

Il match è terminato con la vittoria per due reti a zero (Pjanic e Mandzukic) della Juventus. Come spesso accade, i giocatori bianconeri sono andati a salutare i tifosi in curva, festeggiando con loro i 3 punti. Proprio durante il saluto di squadra Bonucci si è intrattenuto qualche secondo i più di fronte agli ultrà e ha mimato un gesto di scuse. Momento che è stato acclamato con un boato di tutto lo stadio. Ovviamente il filmato delle scuse del numero 19 è diventato virale. (Clicca qui per il video)