Juventus, il Buffon bis divide i tifosi: favorevoli e contrari al ritorno di Gigi

Il possibile ritorno di Gianluigi Buffon alla Juventus ha creato di certo stupore tra gli addetti ai lavori ma anche tra i tifosi. Il 41enne di Carrara, infatti, potrebbe dunque far ritorno all'ovile a distanza di una sola stagione dal suo addio in punta di piedi per tentare una nuova esperienza all'estero. Al Psg, però, le cose non sono andate come Gigi si sarebbe aspettato e ha così deciso di non rinnovare il contratto con la società transalpina. In queste settimane si sono rincorse tante voci circa il suo futuro: dal ritorno al Parma, che l'ha lanciato in Serie A e fatto consocere al grande calcio, fino ad arrivare al Porto al posto di Iker Casillas.

I tifosi della Juventus, però, sui social network si sono divisi circa il possibile ritorno dell'ex numero uno della nazionale italiana: c'è chi è felice ed entuasiasta dato che si avrà un "numero due" di sicuro affidamento che non intralcerà Wojcech Szczesny e che sarà sì impiegato ma con parsimonia. Ci sono invece altri tifosi che non vedono di buon grado il ritorno dell'ex capitano che ormai a 41 anni suoni non è più considerato fondamentale nel progetto del nuovo tecnico Maurizio Sarri.

