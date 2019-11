Juventus, Donnarumma è il vero obiettivo di mercato. Il Milan trema

Gianluigi Donnarumma è già alla sua quinta stagione con la maglia del Milan e fino a questo momento ha messo insieme 175 presenze ed ha subito 181 gol. Sembra lontano il suo esordio in Serie A il 25 ottobre del 2015 a 16 anni e otto mesi nella sfida casalinga vinta contro il Sassuolo per 2-1 dove Gigio incassò il suo primo gol in carriera, in maniera un po' incerta, dall'altrettanto giovane Domenico Berardi.

Donnarumma è cresciuto molto fino a diventare il titolare inamovibile di uno dei club più prestigiosi al mondo e anche in nazionale, al momento, Roberto Mancini l'ha designato come il custode della porta azzurra anche se Alex Meret e Salvatore Sirigu scalpitano e vorrebbero rubargli il posto. Il numero uno di Castellammare di Stabia ha il contratto in scadenza con il Milan il 30 giugno del 2021 e ad oggi non sembra intenzionato a rinnovarlo.

Il suo potente agente Mino Raiola, infatti, non ha ancora avuto abboccamenti con la società di via Aldo Rossi che ha tutte le intenzioni di blindarlo dato che ha sempre respinto ogni assalto di club italiani come la Juventus nel 2016 e stranieri come il Psg che la scorsa estate offrì il cartellino di Areola e 30 milioni di euro, ritenuti insufficienti da parte del Milan. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, però, la Vecchia Signora ha tutte le intenzioni di riprovarci con il giovane portere rossonero e proverà a farlo in estate, prima o dopo Euro 2020.

Secondo la rosea il Milan non vorrebbe cederlo alla rivale storica ma i paletti imposti dal Fair Play Finanziario potrebbero spingere il club rossonero ad una cessione eccellente per risanare le casse. In tutto questo anche Wojciech Szczesny andrà in scadenza come Gigio il 30 giugno del 2021 quando avrà 31 anni. La Juventus vorrebbe chiudere già la prossima estate per Donnarumma per evitare che poi rinnovi il contratto con il Milan o che, peggio, ci sia qualche altro club estero pronto a fare la prima mossa per strapparlo alla Serie A.

I bianconeri hanno alcune carte importanti da giocarsi come contropartite tecniche, magari già a gennaio: i nomi di Daniele Rugani e Merih Demiral sono già sul taccuino di Massara e Maldini e l'approdo di uno dei due potrebbe essere solo una sorta di acconto per poi arrivare a Donnarumma che dopo quattro anni di corteggiamento spietato potrebbe approdare a Torino alla corte di Maurizio Sarri. I tifosi rossoneri si augurano che alla fine Gigio resti a Milano per diventare una bandiera storica del club di via Aldo Rossi ma un eventuale mancato rinnovo di contratto nei prossimi mesi metterebbe seriamente a rischio la sua permanenza nella società nella quale è cresciuto.

