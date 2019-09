Milan, Donnarumma sempre decisivo: nessuno para come lui in Europa

Gianluigi Donnarumma è già alla sua quinta stagione da titolare con la maglia del Milan nonostante la sua giovanissima età: 20 anni. Il portiere di Castellammare di Stabia ha esordito in prima squadra grazie a Sinisa Mihajlovic a 16 anni e otto mesi e in questi cinque anni ha messo insieme 166 presenze con 167 reti al passivo. Il classe '99, che compirà 21 anni il prossimo 25 febbraio, è il giocatore della rosa rossonera con più presenze al suo attivo, anche di più del capitano Alessio Romagnoli fermo a quota 153. Gigio è uno dei punti di forza della nazionale italiana di Roberto Mancini con cui ha già collezionato 14 gettoni e quest'anno vuole disputare una stagione di livello per prepararsi al meglio per Euro 2020, con gli azzurri che viaggiano spediti verso la qualificazione diretta alla competizione che si svolgerà la prossima estate.

Donnarumma è stato una delle poche certezze del precampionato del Milan di Marco Giampaolo che sta ancora lavorando duramente per trovare la quadra e dare un gioco e un'identità ad un gruppo composto da pochi calciatori esperti e tanti giovani che ne fanno la squadra più giovane della Serie A. Il portiere campano è dunque uno dei punti di forza dei rossoneri e nel 2019, considerando naturalmente il suo ruolo, è stato il migliore in assoluto in Europa. Secondo quanto riporta 'Whoscore', Gigio è il miglior portiere dei cinque maggiori campionati europei, Liga, Ligue 1, Premier League, Bundesliga e Serie A per quanto riguarda la percentuale di parate e considerando tutti i portieri con almeno dieci presenze all’attivo. Secondo questa statistica, il portiere del Milan risulta essere il più efficace in assoluto con l’81,9% di interventi effettuati.

Il portiere campano è assistito dall'ottimo Mino Raiola che nell'estate del 2017 gli fece strappare un rinnovo di contratto da urlo con il Milan: 6 milioni di euro netti a stagione per quattro anni. Il contratto di Donnarumma, dunque, andrà in scadenza il 30 giugno del 2021 e ora toccherà a Elliott e alla dirigenza rossonera composta da Paolo Maldini, Zvonimir Boban e Ricky Massara, toccare le giuste corde per cercare di convincere Gigio a rinnovare il suo contratto per evitare che la prossima estate, magari dopo un Europeo giocato alla grande, vada in scadenza di contratto l'anno successivo con la possibilità di perderlo a parametro zero: eventualità che vogliono scongiurare dalle parti di via Aldo Rossi.

