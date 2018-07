Juventus, Dybala ha una nuova fiamma: è Oriana Sabatini

Paulo Dybala, ormai da diversi mesi, non è più insieme alla sua ex fidanzata storica Antonella Cavalieri. La coppia è scoppiata per colpa dell'attaccante argentino della Juventus, questa è la tesi della bella Antonella che in un'intervista aveva accusato apertamente la Joya di aver cambiato atteggiamento dopo aver raggiunto la fama: "Più Paulo diventava famoso, più si allontanava da me. Lui ha sempre negato di avere altre storie, ma a un certo punto ho smesso di credergli".

Nedved ha spesso bacchettato Dybala che distratto dalle vicende extracalcistiche ha spesso steccato anche in campo facendo arrabbiare e non poco Massimiliano Allegri. L'ex centravanti del Palermo sembrava essersi "consolato" con Ginevra Lambruschi, nota influencer, ma ora sembra che il 24enne di Laguna Larga abbia una relazione con la 22enne Oriana Sabatini, nipote della famosissima tennista Gabriela. La modella argentina ha postato una foto in intimo con Dybala che non ha perso tempo per commentare con una faccina con gli occhi a forma di cuore. La coppia sembra ormai essere uscita allo scoperto anche se la Juventus e Allegri si augurano che questo non condizionerà in negativo le prestazioni della Joya, troppo spesso distratto dagli affari di cuore.