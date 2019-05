Juventus, ecco le anticipazioni sulla terza maglia 2019-20

La Juventus che si affaccia alla nuova stagione sportiva 2019-2020 ha deciso di cambiare in tutti sensi: dall'allenatore, che ancora non è stato annunciato e sui pende ancora un grosso punto interrogativo, a qualche calciatore che partirà e a qualcun altro che arriverà, fino ad arrivare alla scelta delle nuove divise per la prossima stagione. I bianconeri hanno giocato l'ultima partita in casa all'Allianz Stadium con la nuova maglia senza strisce che ha fatto storcere il naso a molti supporter della Juventus che non hanno affatto apprezzato la scelta di stravolgere completamente la divisa.

La prima maglia infatti, non avrà le tante strisce verticali ma sarà divisa in due: una parte bianca e una nera e in mezzo diverdere le due parti ci sarà una striscia, sottile, verticale di colore rosa. Qualche Meno di venti giorni fa la Juventus ha reso ufficialie la sua prima divisa per la prossima stagione e nella giornata di oggi Footy Headlines ha deciso di pubblicare alcune immagini sulla terza maglia prescelta dal club bianconero. Anche in questo caso c'è un netto stavolgimento rispetto al passato dato che la divisa avrà una sorta di camouflage bianco e blu, con le rifiniture di color bianco. Secondo il sito specializzato, inoltre, questa maglia sarà presentata durante il ritiro bianconero, in piena estate, il 25 luglio.