Juventus, il fratello di Dybala tuona: "Paulo non è felice, può andare via"

Le partite contro Atalanta e Sampdoria potrebbero essere le ultime due apparizioni di Paulo Dybala con la maglia della Juventus. Il giocatore argentino per via di infortuni, dilemmi tattici e demeriti suoi ha sicuramente reso meno delle aspettative e questa stagione è stata sicuramente la peggiore da quando è in bianconero. Le voci sul suo futuro sono tante con l'Inter che si è ora defilata ma con club esteri come Atletico Madrid, Barcellona, Bayern Monaco e tanti altri che seguono con interesse la vicenda. Il suo rapporto con Allegri non è idilliaco e a fine anno il suo addio o la sua permanenza potrebbe essere legato al cambio o meno di allenatore da parte della Juventus.

A gettare benzina sul fuoco, però, ci ha pensato il fratello-agente dell'ex attaccante del Palermo, Gustavo: "Ci sono molte possibilità che Paulo lasci la Juve, ha bisogno di un cambiamento. Non è felice e non sarà l'unico ad andarsene visto che molti giocatori sono scontenti, non solo Paulo". Fuori dal campo nessun problema con Cristiano Ronaldo. I problemi sono in campo. Se rimarrà in Italia o andrà all'estero? Questo non lo posso dire ma posso dire una cosa: era molto a suo agio in Italia, ora non lo è più". Manca poco alla fine della stagione e il calciomercato è già molto caldo: Paulo Dybala, ad oggi, appare molto lontano dalla Juventus.