Juventus, il messaggio di Lady Marchisio ad Allegri

La Juventus vince ancora e porta a casa 3 punti che non le fa perdere il treno Napoli. Una vittoria importante anche per il significato: il derby della Mole è da sempre sentito e accompagnato da un clima rovente. Temperature che di certo non si smorzano a fine gara. E sicuramente non a casa Marchisio.

Il post su Instagram

Il motivo? Il centracampisto della Juventus, uno che è nato e cresciuto nel club bianconero, è stato costretto a 90 minuti di panchina. Di certo non una gioia. E di certo non una gioia per la moglie, Roberta Sinopoli. È proprio lady Marchisio a sfogarsi e - forse - a lanciare un messaggio al tecnico Massimiliano Allegri.

Su Instagram, Roberta pubblica un testo che recita: "La tolleranza arriva fino alla linea di rispetto reciproco, passando quella si trasforma", come riportato da Libero. Nessun indirizzo o tag che faccia capire il destinatario. Ma a pensare male spesso ci si azzecca...