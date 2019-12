La Juventus mette le mani su Haaland: arriva a Torino grazie a Raiola

La bruciante sconfitta rimediata in Supercoppa Italiana contro la Lazio di Simone Inzaghi ha fatto storcere il naso alla Juventus di Maurizio Sarri che non si aspettava di perdere due partite consecutive in 15 giorni contro i biancocelesti. I bianconeri non sono in cima in solitaria in campionato, disturbati dall'Inter del grande ex Antonio Conte, sono agli ottavi di Champions League dove affronteranno il Lione di Rudi Garcia, devono ancora lottare per la coppa Italia ma per il momento, non possono vantare né il miglior attacco, né la miglior difesa del campionato: una rarità per un club abituato bene in questi ultimi otto anni, soprattutto in Italia.

La Juventus resta ancora la squadra da battere in Italia e una delle favorite alla vittoria finale in Champions League ma qualcosa bisognerà fare in attacco e a centrocampo. Mario Mandzukic lascerà Torino dopo quattro mesi da epurato, mentre a metà campo potrebbe salutare la compagnia il tedesco Emre Can e se così fosse la rosa dovrà essere rinforzata dato che Sami Khedira ne avrà ancora per un po' e dovrà stare fermo ai box.

Strategie bianconere

La Juventus, però, sta ragionando anche per il futuro dato che Cristiano Ronaldo compirà 35 anni il prossimo 5 febbraio e che anche Gonzalo Higuain l'anno prossimo spegnerà 33 candeline. Secondo quanto riportano Tuttosport e il Corriere dello Sport, il club di Corso Galileo Ferraris ha anticipato la concorrenza ed è praticamente ad un passo dal giovanissimo attaccante norvegese, il classe 2000 Erling Braut Haaland.

Il 19enne nato a Leeds ha già segnato 28 reti in 22 apparizioni tra campionato e Champions League dove è stato eliminato con il suo Salisburgo ma dove ha fatto intravedere di avere il killer instinct con ben otto gol realizzati in sole sei presenze. La Juventus avrebbe anticipato tutti grazie all'ausilio di Mino Raiola, con Haaland che potrebbe arrivare già a gennaio per una cifra di 30 milioni di euro più bonus (clausola al ribasso ed esercitabile solo nel mese di gennaio).

Beffate così Manchester United, Borussia Dortmund e Lipsia che avevano mostrato un forte interesse su uno degli attaccanti più promettenti in circolazione. L'eventuale arrivo di Haaland permetterebbe a Sarri di avere un giocatore diverso rispetto a tutti gli altri attaccanti presenti in rosa e una cosa è certa: il reparto avanzato dei bianconeri farebbe ancora più paura con un giocatore di grande qualità che ha dimostrato di avere numeri pazzeschi in questa stagione.

