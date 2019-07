Juventus, nuovo rinforzo per la difesa: ufficiale l'arrivo di Demiral

Nuovo colpo per la difesa, la Juventus ha chiuso l'acquisto di Merih Demiral, centrale turco in forza quest'anno al Sassuolo.

Dopo aver sistemato il centrocampo con gli arrivi a parametro zero di Ramsey e Rabiot, la Juventus piazza un colpo in difesa con l'acquisizione a titolo definitivo di Merih Demiral, difensore turco di 21 anni che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024. Al Sassuolo vanno 18 milioni di euro, è il terzo acquisto nel pacchetto arretrato dopo quello di Buffon e Luca Pellegrini .

Il club bianconero ha ufficializzato la felice conclusione dell'operazione su Twitter con una particolareggiata presentazione del giovane difensore: ''Demiral è un calciatore che abbina alle doti tecniche una grande potenza fisica, il che unito a uno spiccato senso della posizione, gli permette di presidiare l’area di rigore prendendo spesso posizione sugli avanti avversari''.



''Dopo esperienze in Turchia e in Portogallo arriva nel 2019 al Sassuolo. In Italia, 14 partite, 1260 minuti giocati, 2 gol messi a segno, 66,7 di contrasti riusciti, 87% di precisione al passaggio. Questi i suoi – lusinghieri – dati, che raccontano però anche altro. Infatti, Demiral è il difensore più giovane ad aver segnato almeno due gol nella Serie A 2018-19 dopo Cristian Romero, ma anche il difensore più giovane ad aver realizzato una doppietta nei cinque maggiori campionati europei nella stagione 2018/19 dopo Ozan Kabak dello Stoccarda''. Si continua a leggere che: ''Nessun giocatore del Sassuolo è stato superato meno volte in dribbling di Demiral nell’ultimo campionato; il neo difensore bianconero ha respinto di testa 48 palloni nella Serie A 2018/19, più di ogni altro giocatore del Sassuolo, e non ultimo, è il primo difensore turco ad aver trovato il gol in campionato''.

Un rinforzo di prospettiva per la difesa di Maurizio Sarri in vista del raduno dell'8 luglio alla Continassa mentre i prossimi obbiettivi De Ligt e Icardi accendono già la fantasia dei tifosi.

