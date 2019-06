Juventus, Paratici: "Non abbiamo fretta sul nuovo allenatore"

La Juventus ha detto addio a Massimiliano Allegri da quasi tre settimane, ma non ha ancora annunciato il suo successore. In casa bianconera non hanno alcuna fretta e a testimoniare questa cosa ci ha pensato il direttore sportivo Fabio Paratici a margine del premio Football Leader: "Chi sarà il nuovo allenatore della Juventus? Abbiamo le idee chiare e stiamo lavorando su un range di nomi in maniera tranquilla. Non abbiamo scadenze".

Il nome di Maurizio Sarri è sempre più attuale in casa bianconera, anche se non piace ai tifosi, mentre il nome di Pep Guardiola resta un vero e proprio sogno: "Non c'è un limite di tempo per l'annuncio, non abbiamo un solo nome e stiamo lavorando in maniera molto tranquilla. Le idee sono molto chiare e stiamo lavorando" . Il dirigente della Juventus ha poi commentato la nostalgia di Sarri per l'Italia: "Vero, lo ha detto, ma lo dicono tutti gli italiani. Da noi si mangia bene".