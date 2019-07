Juventus, salta Perin al Benfica: "Non ha superato le visite mediche"

Mattia Perin non vedeva l'ora approdare al Benfica per giocare da titolare sia in campionato che in Champions League. L'ex portiere di Pescara e Genoa però non ha superato le visite mediche per il persistere del problema alla spalla. Ecco il comunicato del club lusitano: "Il Benfica informa che in seguito agli esami medici effettuati oggi si è concluso che il portiere Mattia Perin necessita di un processo di recupero più lungo di quanto inizialmente previsto, stimato intorno ai 4 mesi. In questo senso, c'è stato un accordo tra i club e i rappresentanti del giocatore, affinché il recupero di Mattia Perin si svolga alla Juventus e, dopo quella fase, il trasferimento del giocatore si concretizzi, come concordato da tutte le parti”.

Perin, dunque, tornerà alla Juventus per svolgere tutte le visite e le cure del caso e solo dopo questi quattro, cinque mesi tornerà al Benfica e presumibilmente sarà a gennaio. I due club si erano accordati sulla base di 15 milioni di euro più l'approdo a Torino di un giovane portoghese classe 2001. Perin aveva anche trovato l'accordo con il Benfica sulla base di un contratto da 2,5 milioni di euro netti a stagione. La carriera del 26enne di Latina è stata spesso costellata dagli infortuni dato che si ruppe il legamento crociato anteriore del ginocchio destro, nell'aprile del 2016, e il crociato anteriore del ginocchio sinistro nel gennaio del 2017. L'infortunio alla spalla subito ad aprile non sembrava così grave e invece Mattia dovrà tornare alla Juventus e rimandare la sua voglia di rivalsa per prendersi anche la nazionale e per cercare di essere convocato da Mancini per Euro 2020, qualora l'Italia si qualificherà.