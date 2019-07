La Juventus di Sarri rischia contro il team K coreano: 3-3 in rimonta

La Juventus di Maurizio Sarri ha chiuso con un pareggio la sua terza ed ultima partita della Tournée asiatica. I bianconeri dopo la sconfitta per 3-2, all'esordio, contro il Tottenham di Mauricio Pochettino e dopo aver vinto ai rigori il derby d'Italia contro l'Inter di Antonio Conte hanno impattato per 3-3 contro il modesto team K-League Stars, selezione dei migliori giocatori del campionato sudcoreano. La Juventus è sembrata imballata e in netta difficoltà contro un avversario di certo abbordabile che ha invece messo sotto a più riprese i campioni d'Italia in carica. Vero è che siamo solo al 26 luglio e che i carichi di lavoro sono stati abbondanti, come ha anche affermato Sarri dopo la vittoria contro i nerazzurri.

La sfida è stata anche ritardata di 50 minuti per via del traffico che ha fatto tardare l'arrivo del pullman della Juventus allo stadio World Cup di Seul. Sarri ha schierato tutti i titolari eccezion fatta per Cristiano Ronaldo che è rimasto a guardare per l'intero match. I gol della selezione coreana portano la firma di Osmar, Cesinha (con esultanza alla CR7) e Taggart, mentre per i bianconeri in rete i giovani Muratore e Pereria (autore del 3-3 finale) e Blaise Matuidi. Ora i campioni d'Italia faranno rientro in Italia e la prossima amichevole si giocherà a Stoccoloma il 10 agosto contro l'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone prima dell'appuntamento ormai diventato una consuetudine a Villar Perosa tra la Juventus A e la Juventus B

Il tabellino

Juventus: Szczesny (Pinsoglio; 60' Buffon); Cancelo, de Ligt, Rugani (60' Bonucci), Beruatto (64' Coccolo); Emre Can (60' Matuidi), Pjanic (60' Rabiot), Muratore; Bernardeschi, Higuain (70' Mavdidi), Mandzukic. All. Sarri

Team K-League Stars: Hyeonwoo; Hongchul, Valentinos, Youngsun, Yong; Osmar, Bitgaram, Bokyung; Cesinha, Donggook, Eder.

Reti: 7' Osmar, 9' Muratore (J) 44' Cesinha, 50' Taggart, 78' Matuidi (J), 81' Pereira (J)