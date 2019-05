Juventus, tifosi infuriati con Conte: via la stella dallo Stadium

Una petizione on line per rimuovere la stella di Antonio Conte dall'Allianz Stadium, è la proposta lanciata da un tifoso della Juventus, infuriato per il passaggio del tecnico leccese all'Inter.

Una scelta professionale che fa male al tifo bianconero più passionale, l'Inter ha appena ufficializzato l'arrivo di Conte, ma già nella giornata di ieri un tifoso aveva lanciato l'idea sul sito change.org di rimuovere la sua stella dall'Allianz Stadium, la decorazione celebrativa dedicata ai grandi campioni protagonisti con la maglia bianconera.

La proposta è stata corredata da una lunga lettera che giudica inaccettabile la sua scelta in virtù della rivalità che divide i due club: ''Nel caso di Conte all'Inter è secondo me qualcosa di assai diverso, non è solo un ex juventino, professionista, che va in una squadra rivale, molti ce ne sono stati in passato...qui si tratta di una persona che va in una società in cui al proprio interno, ancora oggi, ci sono individui come Zanetti o Tronchetti Provera (main sponsor storico), per fare due nomi a caso, che non hanno mai nascosto la loro opinione circa la Juventus che gli rubava gli scudetti, quella stessa Juventus in cui Conte giocava ed era protagonista...''.

''Andare all'Inter per Conte non è una scelta professionale, una scelta professionale sarebbe andare al Napoli, alla Roma, al Milan... -si legge ancora- Andare all'Inter significa entrare in una società che ha provato, fortunatamente non riuscendoci, attraverso diversi canali più o meno chiari di annientarci e di buttare fango su una storia di cui lo stesso Conte è stato indubbio protagonista... Andare all'Inter non è una scelta professionale, andare all'Inter significherà calpestare in primis la propria dignità...".

La petizione è stata firmata digitalmente da quasi 200 persone e il numero sembra destinato ad accrescere nei prossimi giorni quando l'esperienza di Conte all'Inter avrà avuto inizio.

Segui già la nuova pagina Sport de ilGiornale.it?