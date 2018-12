La Juventus vince e si laurea campione d'inverno: la Roma va ko 1-0

La Juventus di Massimiliano Allegri conosce una sola parola in campionato: vittoria. I bianconeri battono con un altro 1-0 una "grande" come la Roma di Di Francesco grazie ai gol di Mario Mandzukic, sempre più uomo simbolo e decisivo quando conta. I bianconeri hanno piegato la resistenza dei giallorossi anche se la partita è stata equilibrata fino alla fine con la Roma che ha tentato in tutti i modi di arrivare al pareggio ma senza successo. Annullato un gol a Douglas Costa in pieno recupero. Con questa vittoria la Juventus ottiene la sedicesima vittoria su diciassette partite, sale a quota 49 punti a più otto sul Napoli e si laurea campione d'inverno con due giornate d'anticipo. La Roma invece resta a quota 24 punti a meno quattro dai cugini della Lazio quarti in classifica.

La Juventus si rende subito pericolosa al 2' con Mandzukic con Manolas che salva tutto. Olsen all'8' compie un miracolo sul tiro di Alex Sandro e dieci minuti dopo si ripete sul brasiliano mettendo in angolo. Schick prova una reazione al 19' con Szczesny che para. CR7 tenta una rovesciata al 23' e 34' ancora Olsen para benissimo sul portoghese. Passa un minuto, però, e De Sciglio crossa per Mandzukic che decolla in testa a Santon e segna l'1-0. Nzonzi tenta il colpo di testa al 42' ma la sua conclusione è centrale e para Szczesny. Nella ripresa Fazio prova il colpo di testa al 58' e un minuto dopo è CR7 a impegnare ancora di testa Olsen su assist di Dybala e sugli sviluppi del corner ancora l'ex United si fa ipnotizzare dal numero uno svedese a pochi passi dalla porta. Annullato un gol a Chiellini al 69' per fallo su Olsen. Cristante decolla di testa all'89' ma Szczesny blocca e in pieno recupero Douglas Costa sigla il 2-0 in contropiede su assist di CR7 ma dopo il Var review viene annullato per fallo di Matuidi su Zaniolo in avvio di azione

Il tabellino

Juventus: Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic (71' Emre Can), Matuidi; Dybala (80' Douglas Costa), Mandzukic, Ronaldo

Roma: Olsen, Santon, Manolas, Fazio, Kolarov, Cristante, Nzonzi (79' Dzeko), Under (71' Perotti), Zaniolo, Florenzi (46' Kluivert), Schick

Reti: 35' Mandzukic (J)