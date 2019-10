Juventus, in vista il rinnovo di Dybala

Dopo un'estate passata a valutare le offerte di Inter, Manchester United e Tottenham, ora Paulo Dybala sembra intenzionato a rivendicare il matrimonio con la Juventus. Stando a quanto appreso e riportato da La Gazzetta dello Sport, il numero 10 vorrebbe legarsi ai colori bianconeri ancora per qualche anno: nei prossimi giorni sono previsti dei colloqui per aprire le strade che porteranno al rinnovo fino al 2024. Non è dunque da escludere che a breve possa esserci un incontro tra la dirigenza della Vecchia Signora e l'entourage del classe '93.

Indispensabile

L'argentino è tornato immediatamente a Torino dopo gli impegni con la Nazionale: vuole allenarsi bene ed essere in campo dal primo minuto lanciando così la sfida a Gonzalo Higuain in vista del match contro il Bologna, in programma sabato 19 ottobre alle ore 20:45.

Le condizioni fisiche della Joya sono sicuramente migliorate rispetto al precampionato. Adesso mister Sarri, agguantata la vetta della classifica, inizia a pensare che Dybala sia davvero indispensabile: fino ad ora ha dimostrato di avere le abilità per gestire una rosa così forte e lunga, avendo la consapevolezza di poter contare su giocatori dotati di un alto tasso di qualità, tra cui Paulo. Pare che sia stata ritrovata la felicità e la fiducia giusta che cercava quando in estate il suo addio sembrava ormai cosa certa.

