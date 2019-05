Karius, i tifosi del Besiktas imbrattano la macchina della fidanzata: "Perdente"

Loris Karius è stato sfortunato protagonista della passata finale di Champions League contro il Real Madrid. L'ex portiere del Liverpool, infatti, con le sue papere clamorose condannò alla sconfitta i Reds regalando la tredicesima coppa dei campioni ai blancos. Karius ha lasciato l'Inghilterra con i lLiverpool che l'ha ceduto in prestito ai turchi del Besiktas ma purtroppo per il tedesco le cose non sono andate benissimo.

La squadra bianconera ha chiuso al terzo posto della classifica in campionato ma la sua stagione è stata costellata di errori con il suo allenatore Senol Gunes che ai microfoni del Sun si era sfogato per alcuni suoi errori decisivi in una partita contro il Konyaspor: "C’è qualcosa che non va in lui”. Nonostante questo, però, il Presidente Fikret Orman, ha già annunciato di volerlo riscattare dal Liverpool a titolo definitivo.

Questa scelta ha scatenato le reazioni dei tifosi del Besiktas che hanno pensato bene di imbrattare la macchina della sua fidanzata, la bellissima modella Sophia Thomalla. La sua automobile nera, infatti, è stata rovinata da una scritta enorme lungo tutta la fiancata: "Loser", ovvero perdente.