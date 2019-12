Kulusevski: "Su Instagram mi scrivono più fantallenatori che ragazze"

Dejan Kulusevski sta stupendo tutti alla sua seconda stagione in Italia. Il 19enne svedese di origini macedoni è in prestito al Parma dall'Atalanta e con la squadra di Roberto DAversa ha letteralmente spiccato il volo. Le sue presenze sono 14 in campionato, le ha giocate tutte, ha realizzato tre reti e sfornato ben cinque assist decisivi per i compagni. L'Inter ha già messo gli occhi sul gioiellino di casa Atalanta che però resterà a Parma fino almeno al termine della stagione a meno che di offerte clamorose ai nerazzurri di Bergamo da parte proprio della squadra di Antonio Conte, dalla Juventus o da club esteri interessati al classe 2000.

Kulusevski è un ragazzo ambizioso, con le idee chiare e ai microfoni di Dazn ha spiegato come sui social lo contattino più i fantallenatori che ragazze data la sua giovane età: "Mi dicono luce del mio Fantacalcio. Sì, l’ho sentito un po’ di volte perché mi scrivono in tanti su Instagram e sono contento di far felice altre persone. Ci sono però più fantallenatori che donne che mi scrivono su Instagram, purtroppo".

Dejan ha voglia di emergere e sul futuro ha glissato parlando con umiltà: " Un grande futuro davanti a me? Lo spero, lavoro tutti i giorni per diventare un calciatore che può fare tanti anni e giocare ai livelli più alti. Lavoro per migliorare ogni giorno" . Il giocatore del Parma ha poi smentito assomigliare a qualche grande giocatore ancora in attività: "Se sono simile a qualcuno? Io mi sento solo Dejan, ma guardo molto De Bruyne e anche Hazard. Se vedo una finta che mi piace vado in campo e la provo. La mia finta preferita è quella di andare a destra e poi rientrare. La provo sempre".

Kulusevski ha ammesso di avere un rito propiziatorio prima di ogni partita: "Ho sempre il chewing gum prima di entrare in campo, poi quando sbaglio il primo passaggio lo butto via. Ma se non sbaglio il passaggio lo tengo" . Infine, il 19enne di Stoccolma ha parlato della sua ambizione e della voglia di emergere: "Quando inizio a pensare tanto, gioco male e quindi cerco di essere come quando ero piccolo in Svezia che pensavo solo a divertirmi. Quando mi diverto sono forte. Non ho mai pensato di voler diventare il più forte di tutti, ma voglio giocare in una grande squadra".

