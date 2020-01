Kyrgios in lacrime per l'Australia: "È una cosa più grande del tennis"

Le lacrime a bordocampo di Nick Kyrgios per quanto sta accadendo in Australia, dove gli incendi stanno devastando le zone turistiche e isolato intere città.

Anche Kyrgios si commuove

Se volessimo fare dell'ironia spicciola diremmo che anche i duri piangono. Anche uno come Kyrgios, noto per i suoi comportamenti, le sfuriate, gli eccessi. Basti pensare a quando perse la partita contro Khachanov e si rese protagonista di alcuni gesti antisportivi tra cui aver insultato e sputato in direzione del giudice di sedia. Ma quella è un altra storia. Ma lacrime al termine di partita di ATP Cup ai danni di Jan-Lennard Struff a Brisbane,danno una visione diversa dell'uomo e di quanto toccante sia vedere la propria terra bruciare, portarsi via ricordi e anche amici.

Il giocatore è scoppiato in lacrime dopo la vittoria, quando un cronista gli ha domandato: " 200 dollari per ace, stasera ne hai fatti 21 o 22 penso quindi oltre 4000 dollari. Fantini, giocatori di basket e di cricket, tutti ti sono venuti dietro. Abbiamo formato un gruppo di soccorso in questo torneo e ci sei tu dietro questo. Complimenti, ben fatto, ti meriti gli elogi che stai ricevendo sui social media ".