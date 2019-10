Lady Karius fa il compleanno e festeggia sui social. Pioggia di like dai follower

La carriera di Loris Karius ha svoltato, in negativo, nel 2018 quando combinò disastri nella finale di Champions League disputata a Kiev. Il 26enne tedesco all'epoca vestiva la maglia del Liverpool che perse la finale contro il Real Madrid a causa delle sue topiche che di fatto consegnarano la tredicesima Champions ai blancos. I Reds hanno così deciso di cederlo in estate, ai turchi del Besiktas, per affidarsi ad Alisson Becker della Roma che nella passata stagione ha contribuito alla conquista della coppa dalle grandi orecchie battendo in finale il Tottenham per 2-0 frutto delle reti di Mohamed Salah e Divock Origi.

Karius da quella finale di Champions League non si è più ripreso e sta continuando a sbagliare malamente con i tifosi del Besiktas che qualche tempo fa hanno imbrattato la macchina della fidanzata, un'automobile nera, rovinata da una scritta enorme su tutta la fiancata con scritto: "Loser", ovvero perdente. Il Presidente del club ha provato a dare una spiegazione a questi tanti errori commessi dal suo portiere: "C’è qualcosa che non va in lui”.

La macchina della sua sexy fidanzata Sophia è stata imbrattata e lei non ha perso di certo il sorriso, anzi ha continuato a incoraggiare il suo Loris. La Tomalla è una modella tedesca con molto seguito sui social network dove vanta oltre 1,1 milioni di follower su Instagram che non perdono tempo per commentare le sue tante foto e video sexy che la ritraggono in momenti di vita quotidiana e nel suo lavoro. Sophia ha compiuto da poco 30 anni ed ha postato un'istantanea che ha raccolto quasi 60.000 mi piace e una serie infinita di commenti: "Con quasi 30 anni sono arrivata nel luogo di competenza di una donna... in cucina!".

