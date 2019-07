L'ascesa di Simona Halep: dalla riduzione al seno alla vittoria a Wimbledon

La vittoria più importante della carriera, Simona Halep supera nettamente Serena Williams e conquista il suo primo Wimbledon (guarda la gallery).

Un cammino tortuoso della tennista rumena per arrivare al vertice, fatta di abnegazione e tanti sacrifici come quell'operazione al seno, che ha rappresentato la svolta della sua carriera. Da promettente tennista junior, campionessa del Roland Garros under18, si è infatti sottoposta alla riduzione del seno, davvero ingombrante a 17 anni, che la disturbava nella corsa e nei colpi, soprattutto nel rovescio a due mani. Portava una 34DD e confessa: ''Soprattutto mi disturbava per il peso, mi ostacolava nella velocità e non mi faceva sentire a mio agio quando giocavo. Ma in realtà le mie tette non mi piacevano nemmeno nella vita di tutti i giorni. E sarei ricorsa al chirurgo anche se non fossi stata un’atleta''.

Dal 2009 con una misura più confortevole, Simona ha cominciato la scalata nel tennis. Nel 2013, la svolta, con la conquista di sei titoli Wta e l’ingresso nelle Top 10. Un paio d’anni d’assestamento al vertice, dopo aver ingaggiato Darren Cahill come allenatore e l'assalto alla prima vittoria Slam che sembrava maledetta. La prima sconfitta in tre set contro Sharapova nel 2014. Un’altra finale persa, sempre al Roland Garros nel 2017 contro Ostapenko da un set e un break avanti, e ancora agli Australian Open 2018 contro Wozniacki. La conquista del primo posto della classifica non sembra appagarla così arriva un’altra svolta con un altro intervento medico, stavolta dallo psicologo: ''Pensavo troppo, mi creavo mille problemi''. Finalmente si sblocca contro il primo trionfo nei Majors al Roland Garros dell’anno scorso contro Stephens. Fino ad arrivare all'incredibile vittoria di oggi contro Serena Williams, un altra pagina sorprendente della sua grande carriera.

