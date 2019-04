L'Atalanta batte 2-1 la Fiorentina: nerazzurri in finale di Coppa Italia dopo 23 anni

L'Atalanta di Gian Piero Gasperini non si ferma più e dopo aver vinto in rimonta contro il Napoli di Ancelotti solo tre giorni fa, replica il risultato di 2-1 contro la Fiorentina di Vincenzo Montella in Coppa Italia. La Dea va sotto in virtù del gol di Muriel al 3' ma la recupera e la ribalta con i suoi due fantasisti, Ilicic al 13' su rigore e Gomez al 69'. I nerazzurri volano così in finale della coppa nazionale, dato che all'andata finì con un pirotecnico 3-3 allo stadio Franchi, dove incontreranno la Lazio di Simone Inzaghi che nella serata di ieri ha staccato il pass per l'ultimo atto vincendo a domicilio in casa del Milan di Gattuso. L'Atalanta tra l'altro è ancora in corsa per la Champions League: se dovesse arrivare il double sarebbe davvero una stagione da dieci e lode per i bergamaschi. Vincere la Coppa a distanza di 56 anni sarebbe poi il coronamento di un sogno di una società che ormai da anni lavora duramente per restare ai vertici.

L'Atalanta passa subito in vantaggio al 3' con Muriel che tutto solo davanti a Gollini, ben servito da Chiesa, lo batte con il sinistro. La viola sfiora il raddoppia al 5' e al 10' Gollini salva i suoi e tre minuti dopo Ceccherini stende in area Gomez: per Calvarese è rigore. Dal dischetto Ilicic fa secco Lafont. L'Atalanta alza i ritmi e il baricentro e prende in mano la partita sfiorando il raddoppio al 38' ma nessuno arriva sul pallone di Gosens.

Nella ripresa Gollini compie un grande intervento al 47' su Benassi e al 50 Gomez impegna alla parata Lafont. La Fiorentina si rende pericolosa al 56' ma il tutto si tramuta in un nulla di fatto. Zapata va vicino al 2-1 al 61' e lo stesso fa Pasalic al 63'. L'Atalanta passa in vantaggio al 69' con Gomez che però approfitta della papera di Lafont sul tiro non impossibile del Papu.

Il tabellino

Atalanta: Gollini; Masiello, Djimsiti, Palomino; Castagne, De Roon, Freuler (58' Pasalic), Gosens; Gomez, Ilicic (85' Mancini); Zapata.

Fiorentina: Lafont; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini, Biraghi; Benassi (79' Simeone), Veretout, Gerson (65' Dabo); Chiesa, Muriel, Mirallas (88' Edmilson)

Reti: 3' Muriel (F), 13' Ilicic (A), 69' Gomez (A)