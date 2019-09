L'Atalanta sbanca l'Olimpico: 2-0 contro la Roma

L'Atalanta si impone per 2-0 ai danni della Roma nel match disputatosi questa sera alle ore 19.00 allo stadio Olimpico, valido per la quinta giornata del campionato di Serie A 2019/20. I nerazzurri offrono una prestazione davvero notevole e tornano a Bergamo con tre punti in mano che consente loro di classificarsi in terza posizione.

La partita

Il primo tempo risulta essere estremamente tattico per entrambe le compagini: molti i lanci effettuati da Pau Lopez diretti a Edin Dzeko, ma la difesa ospite restando alta argina la maggior parte dei tentativi di costruzione dal basso. Pierluigi Gollini al 32' si rende protagonista di una grande parata: il tentato diagonale dell'attaccante bosniaco viene fermato grazie ai riflessi del portiere. I padroni di casa dopo 10 minuti corrono un grandissimo rischio: Fazio calibra male il retropassaggio per Smalling, intercettato da Ilicic che però viene recuperato e fermato dall'ex Manchester United.

La Lupa al 59' spreca una ghiotta occasione: Zaniolo riesce a saltare l'estremo difensore avversario ma non è rapido nel calciare e dunque trova il disturbo di Rafael Toloi. Al 70' la Dea sblocca il match e passa in vantaggio: Duvan Zapata raccoglie un cross di Freuler e a due passi dalla porta mette la palla in rete; fondamentale il recupero da parte di Gomez. Al minuto 87' il colombiano calcia di potenza la sfera fornitagli da Hateboer che però si scaglia contro il palo. I ragazzi di mister Gasperini chiudono definitivamente i conti al 90': dagli sviluppi di un calcio di punizione, Pau Lopez allunga accidentalmente per de Roon che deve solamente depositare.

Il tabellino

Marcatori: 70' Zapata (A), 90' De Roon (A).

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola (58' Jesus), Smalling, Fazio (75' Kalinic), Kolarov; Cristante, Veretout; Zaniolo (64' Mkhitaryan), Pellegrini, Florenzi; Dzeko. A disposizione: Antonucci, Diawara, Fuzato, Kluivert, Mirante, Pastore, Santon. Allenatore: Fonseca.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Kjaer, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuleur, Castagne; Malinovskyi (78' Gosens); Ilicic (60' Zapata), Gomez (87' Pasalic). A disposizione: Arana, Barrow, Djimsiti, Ibanez, Masiello, Rossi, Sportiello. Allenatore: Gasperini.

Ammoniti: Zaniolo (R), Jesus (R), Kjaer (A).

