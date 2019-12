La Lazio perde 2-0 contro Rennes. Addio Europa League

La Lazio di Simone Inzaghi perde malamente contro il Rennes, già eliminato da tempo, e saluta così la competizione europea con largo anticipo rispetto alla previsioni. In Bretagna non c'è stata mai storia con i francesi che hanno letteralmente dominato i biancocelesti e con il parziale che è finito solo per 2-0 in favore dei rossoneri ma solo per le parate di Proto. A decidere il match la grande doppietta del centrale difensivo Gnagnon che ha steso così la Lazio che aveva bisogno di una vittoria e di un successo del Celtic in casa del Cluj per staccare il pass per il turno successivo. I biancocelesti hanno perso ma nel contempo gli scozzesi non hanno vinto contro i romeni che ora potranno concentrarsi sul campionato e sulla finale di Supercoppa Italiana in programma il 22 dicembre contro la Juventus di Maurizi Sarri.

Il primo tiro in porta della partita è del Rennes con Da Cunha che ci prova con un tiro dalla distanza ben controllato da Proto. Al 7'è Gnagnon a tentare di far male alla Lazio ma il numero uno biancoceleste blocca senza problemi. Parolo spinge al 15' e prova un tiro-cross che viene deviato in angolo dalla difesa francese. Ancora arrembante il Rennes con Proto che salva tutto sul tiro pericoloso di Lea Siliki. Al 31' il Rennes passa in vantaggio con Gnagno che sfugge alla marcatura di Acerbi e buca Proto. Domina il Rennes che va avanti ad attaccare fino a fine primo tempo ma senza trovare il 2-0.

Nella ripresa Acerbi svetta di testa al 60' ma la mette fuori, mentre al 66' ci prova Boey si inserisce ma la mette fuori. Al 73' Boey la mette fuori di poco con un gran tiro che mette paura a Proto. Il numero uno della Lazio salva ancora due volte il risultato al minuto 82' e 83' e il 2-0 meritato arriva all'87' ancora con il centrale difensivo Gnagnon che si regala una favolosa doppietta personale segnando con un tap-in la respinta di Proto sul tiro di Tait. Nel finale ancora Rennes sfiora due volte il 3-0 con l'ex Milan Niang che non riesce ad insaccare: finisce 2-0 in Bretagna.

Il tabellino

Rennes: Salin; Boey, Gnagnon, Nyamsi, Doumbia; Lea Siliki (74' amavinga), Grenier, Tait, Da Cunha; Siebatcheu (70' Niang), Gboho

Lazio: Proto; Bastos, Vavro (77' Falbo), Acerbi; Lazzari, Parolo, Cataldi, Luis Alberto (59' Berisha), Jony; Caicedo, Immobile (68' Adekanye)

Reti: 31' e 87' Gnagnon (R)

