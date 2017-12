L'Inter perde ancora: il Sassuolo vince 1-0. Icardi sbaglia un rigore

L'Inter di Luciano Spalletti perde la seconda partita consecutiva in campionato. I nerazzurri sono caduti per 1-0 sul campo del Sassuolo di Beppe Iachini al termine di una partita incredibile e ricca di colpi di scena. L'Inter ha perso ma non ha affatto meritato la sconfitta a cospetto di un Sassuolo che si è ben difeso ed ha sfruttato una delle tre occasioni create in tutta la partita. A risolvere il match è stato l'ex canterano nerazzurro Diego Falcinelli, già mattatore della Beneamata nella passata stagione quando vestiva la maglia del Crotone. Con questo successo, il primo casalingo, il Sassuolo sale a quota 20 punti, mentre l'Inter resta ferma a 40.

L'Inter parte subito forte nel primo tempo al Mapei Stadium e all'8' va per la prima volta alla conclusione con il colpo di testa di Skriniar che non inquadra di poco lo specchio. Al 25' Icardi sbaglia un gol facile facile solo davanti a Consigli e un minuto dopo il portiere neroverde compie il miracolo sul colpo di testa di Perisic. Al 34' dal nulla, il Sassuolo passa in vantaggio con Falcinelli che la schiaccia di testa su assist di Politano. Al 35' Berardi tira ma Handanovic para e al 42' Acerbi salva tutto su Icardi che dopo aver saltato Consigli doveva solo depositarla in rete. Nella ripresa l'Inter ottiene il rigore per fallo di mano di Acerbi su cross di Cancelo: dagli undici metri però Icardi si fa ipnotizzare da Consigli che para. Candreva al 55' va al tiro dal limite ma Consigli è in giornata di grazia e para ancora. Politano all'81' chiama all'intervento Handanovic e a 5 dal 90' Eder la mette fuori di poco su sponda di testa di Icardi.