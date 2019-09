L'Inter vola anche nei conti: +20% alla voce ricavi

L'Inter di Antonio Conte vola sul campo di gioco con cinque vittorie in altrettante giornate di campionato e si candida per essere l'anti Juventus di Maurizio Sarri. Suning nel corso di questi anni ha fatto tanto per il club nerazzurro, ha rimesso a posto i conti, ha rinforzato la squadra e dato maggior visibilità mondiale al club di viale della Liberazione. Secondo quanto riporta Calcio e Finanza l'Inter vola anche nei ricavi dato che è stato superato il muro dei 400 milioni di euro.

Nel 2018-2019, infatti, il fatturato comprese le plusvalenze è stato di 415 milioni di euro, il 20% in più rispetto all'esercizio precedente che aveva fatto registrare 346 milioni di euro di ricavi. La qualificazione alla Champions League ha sicuramente dato una mano in più al club nerazzurro che ha anche chiuso in negativo il bilancio ma in linea con quanto previsto dagli obblighi legati al Fair Play Finanziario imposto dall'Uefa.

L'Inter è in continua crescita e al netto delle plusvalenze sono stati superati i 350 milioni di euro di ricavi battendo anche il primato record fatto registrare nell'anno del Triplete, nel 2009-2010 quando furono 323,5. Per quanto concerne la perdita invece, non si faceva registrare un risultato così basso dal lontano 2002-2003 quando si chiuse con un passivo di 17 milioni di euro. Il club è cresciuto anche nell'ambio dei ricavi derivanti dai diritti tv l’Inter con 157,6 milioni di ricavi, di cui 94 milioni dalla Serie A e 49 milioni dall’Uefa. Il bilancio verrà approvato nella prossima riunione del cda prevista nel mese di ottobre.

