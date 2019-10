Lotito sui tifosi razzisti: "Fanno buu anche a chi ha pelle normale"

Ancora non è rientrata la questione dei cori razzisti negli stadi italiani. Dopo Pol Lirola, che ha parlato del razzismo come di un "problema che in Italia c'è", a mettere ulteriore benzina sul fuoco ci ha pensato Claudio Lotito. Il presidente della Lazio, a margine del Consiglio federale della Figc che ha discusso anche le possibilità e le modalità di dotare i club di strumenti contro la violenza e gli atti discriminatori nelle curve, è intervenuto così sull'argomento: " Non sempre la vocazione (?) - forse voleva dire locuzione, ndr - 'buu' corrisponde effettivamente a un atto discriminatorio o razzista. Ricordo - ha aggiunto il massimo dirigente bianconceleste - che quando ero piccolo, spesso a chi non era di colore, che aveva la pelle normale, bianca, gli facevano 'buu' per scoraggiarlo a segnare il gol davanti al portiere. Andrebbe interpretato ", le parole di Lotito riportate dalla Gazzetta dello Sport.

Poi l'imprenditore romano ha parlato della Lazio, la cui tifoseria è stata talvolta autrice di cori di stampo razzista o comunque discriminatorio: " Noi abbiamo tanti giocatori di colore, non penso che la nostra società faccia distinzione del colore della pelle. I comportamenti del club da questo punto di vista - ha puntualizzato Lotito - sono sotto gli occhi di tutti ".

In effetti, fin dal primo giorno del suo insediamento a Formello il presidente della Lazio ha preso le distanze dalla precedente gestione Cragnotti, condannando gli eccessi - in ogni campo - della frangia più estrema della tifoseria bianconceleste. Non abbastanza, però, per mettere a tacere le critiche di quei tifosi che gli imputano uno scarso impegno sul fronte della lotta al razzismo. Come dimostrano proprio le sue ultime dichiarazioni. Visto che l'uso termine "normale" per qualificare la pelle bianca non è piaciuto a tutti. E sui social sono in molti ad avere scritto: "Che cosa vorrebbe dire, che la pelle scura è anormale?".