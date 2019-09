Lukaku e i cori razzisti, il Cagliari prende le distanze: "Solidarietà al giocatore"

Romelu Lukaku è stato accolto con dei cori razzisti alla sua seconda partita in Serie A con la maglia dell'Inter. Il gigante belga al termine della sfida contro il Cagliari ha sfogato su Instagram tutta la sua rabbia e amarezza per il comportamento di alcuni tifosi sardi: "Molti giocatori nell'ultimo mese sono stati vittime di abusi razzisti. A me è successo ieri. Il calcio è uno gioco che deve far felici tutti e non possiamo accettare nessuna forma di discriminazione che lo possa far vergognare. Spero che tutte le Federazioni del mondo reagiscano duramente contro tutti i casi di discriminazione. Nessuno si muove".

Lo sfogo amaro di Lukaku è stato subito colto dal Cagliari che ha diramato un comunicato ufficiale prendendo le distanze dalla parte di tifoseria che si è macchiata di tale comportamento: "Il Cagliari Calcio prende con forza le distanze dagli sparuti, ma non meno deprecabili episodi verificatisi alla Sardegna Arena in occasione di Cagliari-Inter. Il Club ribadisce una volta di più l'intenzione di individuare, isolare ed estromettere dalla propria casa gli ignoranti, anche fosse uno soltanto, che si rendono protagonisti di gesti e comportamenti deprecabili e totalmente agli antipodi dei valori che, con determinazione, il Cagliari Calcio porta avanti in ogni singola iniziativa. Quotidianamente".