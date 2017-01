Maccarone di rigore: l'Empoli piega 1-0 il Palermo

L'Empoli di Giovanni Martusciello vince la sfida salvezza contro il Palermo di Eugenio Corini grazie ad una rete del sempreverde Massimo Maccarone che al 78' ha piegato la resistenza rosanero. I toscani hanno dominato nella prima frazione e solo la bravura del portiere dei siciliani Posavec ha evitato il peggio in più di una circostanza con Saponara, Marilungo, Mchedlidze, Bellusci e Dioussé che hanno sbattuto contro il numero uno croato.

Nella ripresa il Palermo ha fatto di più la partita con Jajalo, Nestorvoski, Quaison e Rispoli che hanno scaldato i guantoni del sempre attento Skorupski. Il minuto 77', però, sorride all'Empoli visto che Cionek atterra Maccarone e l'arbitro concede il rigore. Dal dischetto il 37enne non sbaglia e porta in vantaggio i padroni di casa. Gli ingressi di Balogh e Diamanti non riescono a cambiare le sorti dell'incontro e al 92' Rispoli va giù in area ma per l'arbitro Valeri non c'è nulla. Dopo 5 minuti di recupero decreta la fine dell'incontro: con questa vittoria l'Empoli sale a quota 17 punti, mentre il Palermo resta fermo a quota 10