Manchester United, pronto il rinnovo per Pogba: ecco la mossa anti Juventus

Paul Pogba è tornato a vestire la maglia del Manchester United nell'estate del 2016, dopo l'Europeo di casa vinto dalla Francia di Didier Deschamps e dove il "Polpo" è stato uno dei grandi protagonisti. La Juventus dalla sua cessione ha incassato poco più di 100 milioni di euro ma quest'estate il 26enne di Lagny-sur-Marne è stato molto vicino al ritorno in bianconero. La società di corso Galileo Ferraris e il Real Madrid di Florentino Perez si sono contesi a lungo il giocatore che alla fine è rimasto alla corte di Ole Gunnar Solskjaer ma controvoglia.

I tifosi del Manchester United non hanno preso bene il suo comportamento e quello del suo agente Mino Raiola che in estate hanno spinto e non poco per lasciare la Premier League per approdare in un altro campionato. Alcuni supporter dei Red Devils hanno fatto trovare uno striscione eloquente all'ex giocatore della Juventus: "Pogba out". Il tabloid inglese The Sun, simpaticamente, ha parlato di contromisura da parte del giocatore per "difendersi" dai tifosi dello United: l'acquisto di un costoso cane da guardia, un rottweiler da 17.000 euro.

Non solo Pogba ha deciso di prendere delle contromisure dato che anche lo United si sta cautelando per blindare il giocatore con un ricco contratto per convincerlo a restare o quantomeno per non rischiare di perderlo a zero nel febbraio del 2021. Il contratto dell'ex centrocampista della Juventus con i Red Devils scadrà il 30 giugno del 2021 e secondo il Times la dirigenza del club inglese è pronta a proporre all'entourage del calciatore il rinnovo come contromossa per blindarlo e per respingere gli attacchi di Juventus e Real Madrid che sono pronte a tornare all'attacco per il francese.

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?