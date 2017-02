Mancini torna in panchina: il West Ham punta l'ex tecnico dell'Inter

Roberto Mancini tornerà ad allenare a distanza di 6 mesi dal suo addio all'Inter? Il tecnico jesino, lo scorso 8 agosto, di comune accordo con il club nerazzurro, ha rescisso il suo contratto ed è rimasto senza squadra. L'ex allenatore di Galatasaray, Lazio, Fiorentina e Manchester City ha ancora tante richieste ma vuole aspettare quella giusta prima di rimettersi in sella. Il Mancio, mercoledì sera, era presente sugli spalti durante il match perso dal West Ham, in casa, contro il City di Guardiola e in Inghilterra hanno subito pensato a lui per il dopo Bilic

I tabloid inglesi, infatti, hanno subito collegato la sua presenza allo stadio con la possibilità che possa prendere il posto dell'attuale tecnico croato degli Hammers che sta deludendo le aspettative. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Roberto Mancini è vicino a diventare il prossimo allenatore del West Ham. La squadra inglese si trova a metà classifica ma ha già perso 11 partite su 23 disputate in Premier League. Mancini ha già allenato in Inghilterra, il Manchester City, dal 2009 al 2013 vincendo una Premier, una Community Shield e una Coppa d'Inghilterra.