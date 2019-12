Mandzukic saluta: "Un privilegio giocare per la Juventus"

Mario Mandzukic è pronto per iniziare una nuova avventura con la maglia dell'Al Duhail. Finito ormai ai margini del progetto tecnico della Juventus fin dalla tounèe estiva, il croato ha deciso di abbandonare definitivamente i colori bianconeri. Una scelta davvero dolorosa, considerando la fantastica esperienza durata 4 anni e mezzo che ha inevitabilmente lasciato ricordi positivi e indelebili nella mente del 33enne. Sul proprio profilo Instagram, l'attaccante ha voluto dedicare una breve lettera carica di emozioni all'intero mondo della Vecchia Signora: " Impossibile riassumere quattro anni e mezzo in un semplice arrivederci, ma spero abbiate visto la mia passione per questo club e per questa squadra in ogni singola partita che ho giocato per la Juventus ".

Allegri e Marotta

L'ex giocatore della squadra piemontese ha inoltre voluto ringraziare Massimiliano Allegri e Beppe Marotta: " Un grande ringraziamento a Mr Allegri e a Mr Marotta per avermi voluto a Torino ". Il classe '86 ha riassunto molto brevemente il suo trascorso con la Juve che difficilmente dimenticherà: " È stato un privilegio giocare per la Juventus e gli ultimi mesi non cambieranno il rispetto e l'amore che provo per il club ".

Un grazie è stato rivolto anche ai suoi ormai ex compagni di squadra: " Ringrazio tutti i compagni che ho avuto in queste stagioni. Ho davvero apprezzato ogni singola battaglia con voi e abbiamo vinto la maggior parte di queste battaglie ". Senza dimenticare " lo staff che lavora dietro le quinte - allenatori, staff medico, fisioterapisti e ogni altra persona che si preoccupa che i giocatori della Juventus siano nelle migliori condizioni per avere successo ". Ma soprattutto un inchino è andato ai tifosi: " Sono la vera ragione per cui il club e così grande e vincente - ho apprezzato davvero molto il sostegno che mi avete dimostrato fin dal primo giorno ". Infine ha voluto concludere così: " Ho sempre cercato di dare il massimo per i bianconeri. Vi auguro il meglio! E per me, è tempo di un nuovo capitolo... Per sempre vostro, Mario ".

Mandzukic in estate aveva scelto di rifiutare l'offerta del Manchester United e qualunque altra pista perché riteneva di avere i requisiti per giocarsi le proprie carte con la Juventus.

