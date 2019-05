Maradona nei guai: fermato e poi rilasciato dalla polizia a Buenos Aires

Diego Armando Maradona ogniqualvolta si muove fa sempre parlare di sé. L'ex Pibe de Oro questa volta è stato fermato dalla Polizia argentina a Buenos Aires, salvo poi essere subito rilasciato dalle forze dell'ordine. L'ex fuoriclasse di Napoli e Barcellona era appena arrivato in patria dal Messico, dove allena i Dorados de Sinaloa, con la polizia che è intervenuta vista la denuncia della sua ex compagnia Rocio Oliva.

Maradona, qualche tempo fa, si era espresso in questi termini, molto crudi e forti, sulla sua ex donna: “L’amore con Rocío è morto. Lei non mi sveglia affatto la mattina. Dormo da solo da molto tempo. A Dubai, mi ha aspettato per andare a dormire a fare foto e mostrare ai suoi amici e nascondere le cose che riguardavano noi. Tutto era già morto”.La verità è che sono stato idiota. Rocío ha firmato un documento in cui dichiara di non poter dire nulla. Rocío è totalmente fuori dalla mia vita ora. Se si è comportata male? Questo è nelle mani degli avvocati. Non sono uno che picchia, ma le staccherei la testa”.

Secondo il quotidiano argentino Olé, all'ex fuoriclasse albiceleste è stata notificata la data dell'udienza del processo e poco dopo il fermo avrebbe poi lasciato l'aeroporto insieme al suo avvocato, Matias Morla. Diego ha postato una foto su Instagram insieme al suo legale ma senza fare polemica o alcun cenno a quanto successo poco prima con la polizia: "Qui a Buenos Aires, cammino a casa mia con il mio amico Matias. Sono molto contento della notizia che Alberto Fernández sarà il nostro nuovo Presidente. Saluti a tutti".