Marquez, caduta paurosa a Buriram: "Fortunatamente sto bene"

Marc Marquez si appresta a vincere il suo ottavo titolo mondiale, il sesto in motogp, e potrebbe già farlo in questo fine settimana in Thailandia, nel gran premio di Buriram. Il fuoriclasse spagnolo della Honda, però, si è spaventato moltissimo questa mattina dato che ha subito un brutto incidente durante le prove libere. Il 26enne di Cervera, infatti, è andato lungo alla curva sette, è stato disarcionato dalla sua Honda che è rimbalzata a terra più volte distruggendosi.

Marquez ha sbattuto violentemente sull'asfalto si è rialzato ed ha camminato sulle sue gambe anche se visibilmente scosso e zoppicante. Lo spagnolo è stato subito trasportato in ospedale per accertamenti. Il suo team manager Alberto Puig, però, ha subito tranquillizzato famiglia e suoi fan ai microfoni di Gpone.com: "Marc sta bene, ha fatto radiografie e vari controlli e non ha fratture. Gli fa male un po' da tutte le parti, dalle gambe alla schiena, ma non avrà problemi a fare l'intero weekend di gara".

Il campione del mondo in carica della motogp, però, ha la corazza dura e poche ore dopo è tornato subito in pista ma non prima di rassicurare nuovamente tutti con un tweet: "Questa mattina sono stato vittima di una brutta caduta ma fortunatamente sto bene". Per la cronaca il miglior tempo nelle libere è stato fatto segnare dal francese Fabio Quartararo, quinto posto per Valentino Rossi proprio davantia Marquez, sesto

Fuerte caída esta mañana, pero afortunadamente estamos bien.

Hard crash this morning but fortunately we are fine.#ThaiGP pic.twitter.com/zByyFTVvOz — Marc Márquez (@marcmarquez93) October 4, 2019

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?