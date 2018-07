Maxi Lopez-Wanda Nara: continua la battaglia legale in Tribunale

La "battaglia" legale tra Wanda Nara e l'ex marito Maxi Lopez sembra non aver mai fine. I due, anche oggi, si sono ritrovati in Tribunale a Milano con la bella moglie-agente di Mauro Icardi che ha dovuto rispondere delle accuse fatte dall'attaccante dell'Udinese che denunciò l'ex consorte per aver diffuso, volutamente, sul web dati sensibili e strettamente personali del 34enne che fu disturbato e non poco, soprattutto durante la fase del calciomercato.

A testimoniare in favore di Maxi Lopez e contro Wanda Nara si è presentata anche l'attuale fidanzata dell'ex Barcellona, la bella Daniela Christiansson. In questi anni i due si sono spesso attaccati e criticati per i rispettivi atteggiamenti con Mauro Icardi che è stato sempre al centro della querelle che ormai è diventato un caso anche in Argentina. Secondo diverse fonti, non è infatti una casualità che l'attaccante dell'Inter non venga convocato in nazionale visto che parte dello spogliatoio pare non aver gradito il "tradimento" fatto da Maurito ad un ex amico com Maxi Lopez. L'ennesimo confronto in Tribunale non fa altro che inasprire i rapporti tra i due che stanno battagliando ormai in sede legale da quattro anni.