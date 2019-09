Mertens segna ed esulta con il gesto del pancione ma Kat non è incinta

Dries Mertens è sempre più il padrone di Napoli e con la doppietta realizzata ieri contro la Sampdoria ha ufficialmente messo nel mirino Diego Armando Maradona. L'ex Pibe de Oro ha infatti realizzato 115 reti con la maglia azzurra mentre il belga è a quota 112. Il vero obiettivo del fantasista di Lovanio, però, è Marek Hamsik fermo a quota 121 reti nella classifica marcatori di tutti i tempi della storia del Napoli. Mertens ha tutte le intenzioni di superarlo e con sole dieci reti avrà compiuto il suo grande obiettivo: entrare di diritto nella storia del club azzurro.

Mertens, fino a questo momento, ha segnato 112 reti così distribuite: 87 in campionato, 5 in Coppa Italia e 20 nelle Coppe Europee tra Champions League, 11, ed Europa League 9. L'ex giocatore del Psv Eindhoven ha esultato in maniera particolare dopo l'1-0, facendosi consegnare un pallone dai raccattapalle e mettendoselo sotto la maglietta a simulare una gravidanza della moglie Kat Kerkhofs. Il 32enne belga, però, ha voluto specificare la sua esultanza su Instagram: "Dedico il gol al mio amico Dolly che ha una pancia come un pallone”.

Mertens ha dunque dedicato la vittoria al suo grande amico Dolly, all'anagrafe Antonio Maturo, che di professione fa il tassista e che ha voluto rispondere all'attaccante del Napoli, ringraziandolo per la dedica: “Grazie fratello per la dedica ma devi dire che sono anche un grande tassista!”.

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?