Milan-Caceres, visite mediche in corso: è lui il rinforzo per Montella?

Martin Caceres, forse, ha trovato una sistemazione dopo diversi mesi da svincolato: il difensore uruguaiano sta sostenendo le visite mediche con il Milan che ha pensato a lui visti i tanti infortuni che hanno colpito il reparto arretrato nelle ultime settimane. L'ex difensore della Juventus nel febbraio del 2016 subì la lacereazione del tendine d'achille ed è fuori dai campi di gioco da esattamente un anno.

Questa mattina Caceres è arrivato a Milano per sottoporsi a dei test approfonditi per capire il suo stato di forma e la sua condizoine fisica. L'ex Siviglia e Barcellona era ad un passo dal Trabzonspor ma la trattativa si è arenata nel giro di 24 ore, mentre la Fiorentina ha preferito non metterlo sotto contratto per le sue condizioni fisiche. Naturalmente, se le visite mediche con il Milan dovessero avere esito positivo, il 29enne sarà messo sotto contratto dai rossoneri e si metterà subito a disposizione diVincenzo Montella. Se ci dovesse essere la fumata bianca, Caceres si legherà al club di via Aldo Rossi fino a fine anno e secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport la sua richiesta sarebbe di circa 1 milione di euro.