Milan, al via il casting per la panchina: ecco chi è in lizza per il post Gattuso

Gennaro Gattuso rappresenta già il passato per il Milan, anche se i tifosi rossoneri faranno fatica ad entrare subito in empatia con un altro tecnico visto il legame con Ringhio che si è dimostrato ancora una volta attaccato ai colori. Ivan Gazidis ha preso pieni poteri, soprattutto dopo l'addio di Leonardo, e ora dovrà convincere Paolo Maldini a restare come direttore tecnico, con più poteri e più influenza rispetto al recente passato. L'ex bandiera del Diavolo, infatti, si sarebbe preso alcuni giorni per decidere se accettare o meno: "In settimana le cose saranno definite, la proposta è allettante però bisogna vedere tante cose e tutto va raccontato bene".

L'ammnistratore delegato dovrà ora lavorare duramente per trovare il giusto profilo per guidare la squadra nella prossima stagione e la rosa di nomi sul taccuino dell'ex dirigente dell'Arsenal è bella nutrita. Si va da Simone Inzaghi che ha ormai raggiunto una piena maturità dopo gli anni trascorsi alla Lazio e dopo i successi sia in Coppa Italia che in Supercoppa Italiana: il club biancoceleste, negli ultimi otto anni, è il più vincente naturalmente dietro alla Juventus.

Claudio Lotito è un osso duro e non sarà affatto facile convicerlo a lasciar libero il suo allenatore anche se il suo profilo piace e non poco dalle parti di via Aldo Rossi. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il Milan vorrebbe un tecnico capace di lavorare e di valorizzare i giovani e in quest'ottica Eusebio Di Francesco, Marco Giampaolo e Roberto De Zerbi sarebbero i giusti profili per sedersi sulla panchina rossonera. Il primo è libero dopo l'esonero subito dalla Roma qualche settimana fa, ma dopo un incontro avvenuto giorni fa nei pressi della sede rossonera, il tutto è rimasto un po' in standby.

L'allenatore della Sampdoria e quello del Sassuolo, invece, aspettano un solo cenno per liberarsi da Sampdoria e Sassuolo nel caso il Milan dovesse realmente chiamare. Attenzione anche al nome del portoghese del Monaco, che tanto piace a Gazidis, Leonardo Jardim. Il toto-nomi per la panchina del Diavolo è appena iniziato e le prossime due-tre settimane saranno decisive per la nomina del nuovo tecnico che dovrà riportare in Champions League un club glorioso e importante come quello rossonero.