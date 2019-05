Milan, l'addio di Rino Gattuso

Il Milan sta per subire un vero e proprio restyling a livello societario con Gazidis che sta per fare piazza pulita. Il quinto posto conquistato da Gennaro Gattuso non è servito per essere riconfermato sulla panchina del Milan e l'ex centrocampista rossonero dunque non sarà più l'allenatore del Diavolo. Le attese dimissioni di Gattuso e Leonardo sono arrivate, con la Repubblica che in mattinata aveva riportato alcune stringate dichiarazioni dell'ormai ex tecnico: "Decidere di lasciare la panchina del Milan non è semplice. Ma è una decisione che dovevo prendere. Non c’è stato un momento preciso in cui l’ho maturata: è stata la somma di questi diciotto mesi da allenatore di una squadra che per me non sarà mai come le altre".

Gattuso rinuncerà dunque a due anni di contratto, con un corrispettivo di 5,5 milioni di euro: "Questi 18 mesi li ho vissuti con grande passione, è stato un periodo indimenticabile. La mia è una scelta sofferta, ma ponderata. Rinuncio a due anni di contratto? Sì, perché la mia storia col Milan non potrà mai essere una questione di soldi". Nel tardo pomeriggio di oggi la società rossonera ha prima congedato Leonardo e poco dopo anche Gattuso, arrivato a Casa Milan intorno alle 13. Resta ancora in bilico Paolo Maldini che però dovrebbe restare saldo al suo timone secondo i rumors delle ultime ore.