Milan furioso con Fabbri: tifosi rossoneri scatenati contro la Juve

Il Milan si sente defraudato dall'arbitraggio di Fabbri che contro la Juventus non ha concesso un rigore ai rossoneri, sullo 0-0, per fallo di mano di Alex Sandro. Il direttore di gara è andato a rivedere le immagini al Var e nonostante questo non ha concesso il penalty alla squadra di Gennaro Gattuso che qualche minuto dopo ha trovato il gol del vantaggio con Piatek, al 21esimo centro in campionato. I rossoneri lamentano una disparità di giudizio e oltre al rigore non concesso l'arbitro non ha convinto in molte sue scelte con Leonardo che ai microfoni di Sky Sport si è mostrato amareggiato e indignato: "Mi sembra abbastanza chiaro che fosse rigore. Siamo dispiaciuti per il risultato della squadra".

Leonardo ha poi continuato: "La prestazione c'è stata, era quello che chiedevamo e l'abbiamo ottenuto. Poi però andare via con zero punti fa male, dispiace molto. Complimenti ai nostri, e usciamo con una sconfitta per errori arbitrali molto netti. Il comportamento dell'arbitro è stato inadeguato, non all'altezza nei confronti dei nostri giocatori. Sia sull'episodio del rigore sia sulle ammonizioni. Alcune situazioni che hanno indotto nostre reazioni. È l'arbitro che deve calmare, e invece ha condizionato la partita. Però non voglio polemiche, certo sono situazioni che dispiacciono molto" . Leonardo, infine, ha parlato del futuro di Gattuso: "Il campo è quello che deve parlare, un dirigente non deve parlare troppo, sono loro quelli che devono parlare. Con Rino ne abbiamo parlato, è una conseguenza del nostro lavoro insieme. Ci conosciamo da vent'anni, sa tutto quello che succede. Non abbiamo contattato altri allenatori, con ci sono sempre stati dialoghi diretti".

Sui social network, i tifosi del Milan, di altre squadre se la sono presa con Fabbri ed hanno però anche preso di mira la Juventus con frasi ironiche, di rabbia e certe volte anche un po' tendenziose:

