Il Milan ha un'idea: riportare in rossonero Aubameyang

Pierre-Emerick Aubameyang è uno degli attaccanti più forti in circolazione. Il gabonese del Borussia Dortmund ha segnato 100 gol in 164 presenze con il club giallonero ed è appetito dai più grandi club europei. Il classe 89 è seguito con grande interesse dal Real Madrid e lo stesso giocatore non ha mai nascosto la sua preferenza per i blancos. Aubameyang è cresciuto nelle giovanili del Milan ma il club rossonero nella stagione 2008-2009 l'ha ceduto al Digione e a distanza di anni il club di via Aldo Rossi si sarà pentito della scelta fatta tanti anni fa.

Secondo quanto riporta Tuttosport, però, il Milan ha un piano: riportare in rossonero Aubameyang. La nuova proprietà cinese ha individuato nel capitano del Gabon il giusto rinforzo per l'attacco. L'unico problema è il Borussia Dortmund che non inizierà a trattare per meno di 70 milioni di euro. Il Milan, però, non ha nel mirino solo Aubameyang, secondo il quotidiano torinese anche Lorenzo Insigne del Napoli e Keita Balde della Lazio sono due grandi obiettivi per rinforzare la rosa di Montella per la prossima stagione.