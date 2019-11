Milan, i tifosi ironici sul web: "Ci giochiamo la salvezza"

Il Milan di Stefano Pioli non riesce proprio a trovare il bandolo della matassa per uscire da una situazione difficile. Il calendario non sta di certo aiutando i rossoneri che nei prossimi due impegni giocheranno contro la Juventus di Maurizio Sarri a Torino e contro il Napoli dell'ex Carlo Ancelotti a San Siro. I numeri per il Milan sono impietosi: sei sconfitte nelle prime undici giornate, undici gol realizzati e quindici subiti, con un solo pareggio all'attivo e quattro vittorie contro Spal, Brescia, Verona e Genoa.

I tifosi rossoneri, nonostante tutto, stanno continuando a riempire gli spalti di San Siro nella speranza che prima o poi scatti la scintilla che possa far risalire la china e la classifica a uno dei club più gloriosi del mondo. Sui social, però, gli stessi supporter del Milan stanno usando l'ironia per commentare una situazione difficile e inimmaginabile a inizio stagione. C'è chi pensa addirittura che sia la salvezza il vero obiettivo dei rossoneri, mentre c'è chi dà colpe alla dirigenza:

I punti presi ultimamante con Genoa e SPAL permettono ai rossoneri guardare con fiducia al futuro.

Mancano solo 27 punti alla salvezza.#MilanLazio — Toccoditacco (@Toccoditacco10) November 3, 2019 Comunque dovremmo ringraziare tutti il fondo Elliott per aver salvato il club, come faremmo senza di loro — Emme (@FciEmme) November 3, 2019 Abituarsi alla sconfitta, come fosse normalità. La situazione è preoccupante, quella di una squadra che anche quando fa discretamente ne esce con zero punti. Fragile dietro, incosistente davanti. Che situazione caro Diavolo... — Pietro Balzano Prota (@PBPcalcio) November 4, 2019

La Lazio non vinceva a San Siro col Milan da 30 anni. Quella volta grazie a un autogol di Maldini, quest'anno, anche... — Roberto Savino (@RobertoSavino10) November 3, 2019