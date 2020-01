Milan, oggi è il giorno di Ibrahimovic. Lo svedese: Voglio far saltare i tifosi"

Il Milan attende impaziente Zlatan Ibrahimovic. Il fuoriclasse svedese dopo aver trascorso il Capodanno ad Are, in Svezia, sbarcherà a Milano nella giornata di oggi per definire nei dettagli il suo ritorno al Milan dopo che una settimana fa, il 27 dicembre, il club rossonero aveva annunciato l'ingaggio del fuoriclasse di Malmo. Il 38enne ex Inter, Ajax, Juventus, Barcellona, Psg, Los Angeles Galaxy e Manchester United sbarcherà a Linate attorno alle 11 di oggi e ad accoglierlo ci sarà sicuramente un'orda di tifosi del Milan entusiasti del suo ingaggio.

La giornata di Ibra sarà dunque scandita dalle consuete visite mediche presso la clinica La Madonnina per poi spostarsi a Casa Milan per apporra la sua firma sul contratto fino al termine della stagione prolungabile di un altro anno se le cose andranno nel verso giusto. La presentazione del fuoriclasse di Malmo dovrebbe poi avvenire nella giornata di domani, 3 gennaio, con una conferenza presso la sede ufficiale del club rossonero.

Il Milan è impaziente di poter vedere all'opera un giocatore capace di segnare 56 reti in 85 presenze con il Diavolo, in due stagioni, e nei giorni scorsi ha postato su tutti i suoi canali social il personale augurio per il 2020: "Happy new Zlatan" al posto di "Happy new year". "Un anno nuovo, lo stesso Ibrahimovic".

New year, same @Ibra_official!

Let's get ready for 2020 #IZBACK #HappyNewYear pic.twitter.com/0InVTfopAt

— AC Milan (@acmilan) December 31, 2019

Ad accogliere Ibrahimovic ci saranno Paolo Maldini e Zvonimir Boban, mentre nel 2010 ci furuno i due ex dirigenti del Milan Ariedo Braida e Adriano Galliani. Lo svedese dovrebbe soggiornare per un breve periodo in un hotel del centro in attesa di trovare una sistemazione definitiva mentre il suo esordio in campo potrebbe avvenire in Coppa Italia, mercoledì 15 gennaio, a San Siro contro la Spal di Leonardo Semplici. L'ex Galaxy dovrebbe dunque assistere da spettatore alla partita del 6 gennaio contro la Sampdoria e a quella dell'11 gennaio, a domicilio, contro il Cagliari di Rolando Maran.

Ibrahimovic è carico e vuole dimostrare di essere ancora in grado di poter fare la differenza nonostante i 38 anni suonati. Per ribadire il concetto sulla sua forza e sulla sua personalità, la mattinata di Zlatan è incominciata presto con un post su Instagram dove mostra i suoi piedi con la seguente didascalia: "Nessuna arroganza, sono solo sicuro di me stesso".

I tifosi del Milan non vedono già l'ora di vederlo all'opera con lo svedese che potrebbe anche accelerare il processo per essere in tribuna per il match contro la Sampdoria ma magari in campo alla Sardegna Arena contro il Cagliari che ha addirittura otto punti in più rispetto ai rossoneri.

Le parole di Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Milan Tv: "Mi ricordo tanti anni fa, lo stesso posto. L'importante è che sono qua, sono molto contento. Ho sempre detto che questa è casa mia, finalmente sono qua, sono stato in altre squadre però sono tornato e questo è l'importante. Un messaggio per i tifosi? Finalmente sono qua, aspettatemi a San Siro per farlo saltare come prima".

