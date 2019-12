Zlatan Ibrahimovic torna al Milan: "Lotterò con i miei compagni"

Adesso è ufficiale, Zlatan Ibrahimovic è un nuovo giocatore del Milan.

Dopo le numerose indiscrezioni, circolate nelle ultime ore, il ritorno di Ibrahimovic al Milan è finalmente realtà. Lo ha comunicato la società rossonera con il seguente comunicato, attraverso i suoi canali social: ''Ac Milan comunica di aver concluso un accordo per il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante svedese ha raggiunto un accordo con il Club rossonero fino al termine di questa stagione, con l’opzione di estenderlo per la stagione successiva''.

A quasi dieci anni di distanza dal primo approdo a Milanello, infatti il fuoriclasse svedese ha deciso di accettare la corte di Paolo Maldini e Zvonimir Boban. Un amore mai sopito quello tra Ibra e il club di via Aldo Rossi per il quale aveva giocato 61 partite segnando 42 gol tra il 2010 e il 2012 e contribuendo nel 2011 in maniera decisiva alla conquista del diciottesimo Scudetto e della Supercoppa Italiana. In fondo non c'erano mai stati dubbi sulle reali intenzioni del centravanti di Malmoe, che aveva sempre confessato di aver lasciato malvolentieri i rossoneri nell'estate 2012 con la discussa cessione al Psg e già in tempi non sospetti aveva annunciato il ritorno in Italia.

Ha prevalso l'amore per il Milan e per la città di Milano, motivazioni decisive nella scelta finale del fuoriclasse svedese, che ha respinto le avances del Bologna dell'amico Sinisa Mihajlovic e quelle del Napoli, destinazione definitivamente sfumata con l'esonero di Carlo Ancelotti. Una operazione di mercato condotta sotto la solita regia sapiente di Mino Raiola: Ibrahimovic firmerà un contratto di sei mesi con opzione per la stagione 2020/21 e ora, a 38 anni, si troverà di fronte probabilmente la sfida più avvicente della sua carriera, dopo due campionati nelle fila dei Los Angeles Galaxy: quella di dimostrare di poter fare ancora la differenza in Serie A e riuscire a risollevare i risultati di una squadra in piena crisi e lontanissima dalle posizioni di vertice del nostro campionato.

Intanto sono arrivate le prime parole di Zlatan che si è espresso così: "Sto tornando in un Club che rispetto enormemente e in una città che amo. Lotterò con i miei compagni di squadra per cambiare il corso di questa stagione e farò di tutto per centrare i nostri obiettivi" . Il calciatore sarà a Milano giovedì 2 gennaio per sostenere i test medici di rito, per poi unirsi ai nuovi compagni di squadra per i primi allenamenti. L'obbiettivo è essere già disponibile al rientro dalla pausa natalizia, in occasione di Milan-Sampdoria del 6 gennaio a San Siro, quando riceverà il primo caloroso abbraccio del pubblico rossonero.

Segui già la nuova pagina Sport de IlGiornale.it?